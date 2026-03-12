Crisi Medio Oriente | il Piemonte rischia 879 milioni

La crisi nel Medio Oriente sta portando a ripercussioni economiche anche in Piemonte, dove le piccole e medie imprese potrebbero perdere fino a 879 milioni di euro. L’associazione di categoria ha evidenziato come la tensione geopolitica abbia già iniziato a influenzare il settore imprenditoriale locale, mettendo in allerta le aziende sui rischi incombenti.

La tensione geopolitica nel Medio Oriente sta già generando ripercussioni concrete sul tessuto imprenditoriale piemontese, con l'associazione di categoria che segnala un rischio immediato per le piccole e medie imprese. Le proiezioni indicano un possibile aumento dei costi energetici pari a 879 milioni di euro per la regione, mentre il settore dell'export rischia di subire contraccolpi diretti. I dati emersi mostrano che il Piemonte si colloca al secondo posto in Italia per esposizione alle cris . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi Medio Oriente: il Piemonte rischia 879 milioni Articoli correlati Leggi anche: La crisi in Medio Oriente spaventa le imprese del Piemonte: l'allerta di Confartigianato Crisi Medio Oriente: il Porto di Venezia subisce ritardiLe tensioni geopolitiche nel Medio Oriente stanno già pesando sull’economia veneta, con un impatto diretto sul porto di Venezia e sulle catene di... Contenuti utili per approfondire Crisi Medio Oriente Temi più discussi: Crisi in Medio Oriente, videomessaggio del Presidente Meloni; Guerra in Iran: le opinioni degli italiani sulla crisi in Medio Oriente; Crisi in Medio Oriente, quel sogno del lusso nel Golfo: ora in gioco investimenti e turismo; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 4 marzo. Il Foglio di guerra: una diretta con le firme del Foglio sulla crisi in medio orienteDa Washington a Teheran, da Tel Aviv a Bruxelles: cosa accade ora e cosa accadrà domani. Ne parliamo alle 17 con Matteo Matzuzzi, Luca Gambardella, Micol Flammini, Giulia Pompili e Giulio Meotti ... ilfoglio.it Iran e crisi in Medio Oriente, a Roma una tavola rotonda sul futuro della regioneROMA (ITALPRESS) – Iran: legge e rivoluzione è stato il tema al centro della tavola rotonda che si è svolta presso la sede di ... iltempo.it Gli sviluppi della crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran sono stati al centro delle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. Intanto famiglie e imprese sono sotto pressione e con i prezzi di facebook Comunicazioni Meloni in Aula su Crisi medio oriente e Guerra in Iran x.com