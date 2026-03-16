ScenAria un progetto di comunità | il teatro come spazio condiviso

ScenAria è un progetto di comunità che utilizza il teatro come spazio condiviso. La manifestazione si svolge a Santa Croce del Sannio, coinvolgendo attivamente i cittadini e favorendo momenti di partecipazione. L’obiettivo è creare un luogo di incontro in cui la comunità possa condividere esperienze e trovare uno spazio di espressione. La proposta si conferma come un appuntamento ricorrente nel territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti ScenAria continua il suo percorso all’insegna della partecipazione e della condivisione, confermando il teatro come spazio di incontro per la comunità di Santa Croce del Sannio. La storica rassegna, ideata e organizzata da cittadini da sempre appassionati di teatro, è diventata negli anni un punto di riferimento per la promozione culturale del territorio, proponendo appuntamenti che intrecciano teatro, musica, letteratura e incontri con protagonisti della scena artistica. Dopo gli eventi dell’estate 2025, tra cui gli incontri con Angelo Montella e Maurizio de Giovanni e il concerto di Fiorenza Calogero dedicato a... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ScenAria, un progetto di comunità: il teatro come spazio condiviso Articoli correlati Casa di comunità in affanno: "Serve un progetto condiviso per Maniago"“A due mesi dall'inaugurazione della casa di comunità di Maniago, le risposte attese in termini di presa in carico dei bisogni di salute a bassa... Leggi anche: Al Teatro Corallo di Bardolino si alza il sipario: «Spazio di incontro, crescita e condivisione per la comunità» UFO Gigante in Corea del Sud: La Rivelazione di Uri Geller Contenuti e approfondimenti su ScenAria un progetto di comunità il... Discussioni sull' argomento Tecnologia e mindfulness: un approccio integrato e non invasivo per affrontare l’infertilità; Matera diventa location per un videogioco; Tumore della prostata: la qualità di vita dovrebbe guidare le scelte terapeutiche; Tumore della prostata: +55% di pazienti vivi dopo la diagnosi in 1. ScenAria – Teatro e dintorni: A Santa Croce del Sannio il laboratorio Guida all’organizzazione dello spettacolo dal vivoScenAria continua il suo percorso all’insegna della partecipazione e della condivisione, confermando il teatro come spazio di incontro per la comunità di Santa Croce del Sannio. La storica rassegna, ... ntr24.tv