Frattesi Inter linea chiara del club | la priorità è questa destinazione! Dall’Italia quel club potrebbe non affondare

Il calciomercato di Inter e Sassuolo si concentra sul futuro di Davide Frattesi, con il club nerazzurro che ha chiarito la propria priorità. La società valuta attentamente le opzioni, inclusa la possibilità di mantenere il giocatore in Italia. Restano da seguire gli sviluppi sulla trattativa, che potrebbe delineare il percorso di Frattesi nei prossimi mesi e influenzare le strategie della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Frattesi Inter, linea chiara del club: la priorità è questa destinazione! Da monitorare la pista che lo lascerebbe in Italia. Le ultime a riguardo. L' Inter ha una linea ben definita sulla gestione del futuro di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999, protagonista di una stagione fatta di alti e bassi ma ancora considerato un patrimonio importante del club. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i nerazzurri non chiudono a priori alla cessione del giocatore, ma pongono paletti molto chiari, soprattutto quando si parla di destinazioni italiane. In questo quadro si inserisce l'interesse della Juventus, da tempo attenta alla situazione di Frattesi.

