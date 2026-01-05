Frattesi Inter linea chiara del club | la priorità è questa destinazione! Dall’Italia quel club potrebbe non affondare
Il calciomercato di Inter e Sassuolo si concentra sul futuro di Davide Frattesi, con il club nerazzurro che ha chiarito la propria priorità. La società valuta attentamente le opzioni, inclusa la possibilità di mantenere il giocatore in Italia. Restano da seguire gli sviluppi sulla trattativa, che potrebbe delineare il percorso di Frattesi nei prossimi mesi e influenzare le strategie della squadra nerazzurra.
L' Inter ha una linea ben definita sulla gestione del futuro di Davide Frattesi, centrocampista classe 1999, protagonista di una stagione fatta di alti e bassi ma ancora considerato un patrimonio importante del club. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i nerazzurri non chiudono a priori alla cessione del giocatore, ma pongono paletti molto chiari, soprattutto quando si parla di destinazioni italiane. In questo quadro si inserisce l'interesse della Juventus, da tempo attenta alla situazione di Frattesi.
Inter, quando si può chiudere Frattesi al Galatasaray - Da quanto trapela, il club turco è molto determinato a chiudere l’affare, che potrebbe andare in porto già nei prossi ... msn.com
Juventus, per Frattesi si studia una formula alla Conceicao - La Juventus resta vigile sul fronte Davide Frattesi e continua a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione legata al centrocampista dell’ Inter. it.blastingnews.com
“Frattesi, vattene dall’Inter”: Luca, Toni chiari a Dazn - L'ex attaccante e campione del mondo con l'Italia si è espresso sul poco minutaggio del centrocampista in nerazzurro. tuttosport.com
Frattesi in uscita , Inter e Galatasaray discutono sulle condizioni dell'obbligo di riscatto. Intesa o buco nell'acqua x.com
Frattesi in Turchia Si tratta Il Galatasaray vuole Davide Frattesi e ha già offerto all'Inter un prestito oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro e che potrebbe diventare obbligatorio a determinate condizioni. L'Inter sta valutand - facebook.com facebook
