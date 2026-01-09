Frattesi ora spunta il Nottingham Forest | la cifra richiesta dall’Inter è chiara

Davide Frattesi continua a essere al centro di interesse di diverse società. Dopo le voci provenienti dalla Turchia, con il Galatasaray che non ha ancora presentato un’offerta, nelle ultime ore si è aggiunta anche una richiesta dal Nottingham Forest. La cifra richiesta dall’Inter sembra essere ormai chiara, lasciando presagire sviluppi futuri nel mercato del centrocampista.

Si allarga il fronte delle pretendenti per Davide Frattesi. Dopo i rumors provenienti dalla Turchia, con il Galatasaray che però non ha ancora formalizzato alcuna proposta, nelle ultime ore è emersa una nuova pista dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Nottingham Forest avrebbe infatti contattato l’Inter per chiedere informazioni sul centrocampista nerazzurro. La posizione del club di viale della Liberazione resta invariata: per lasciar partire Frattesi servono almeno 35 milioni di euro. Dall’emittente satellitare filtra anche un chiarimento importante sulle possibili formule dell’operazione: non ci sono margini per inserire contropartite tecniche, in particolare Dan Ndoye, nome accostato in passato ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

