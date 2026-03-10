Maison Margiela Gonna ‘bianchetto’ | La verità
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte del ‘Bianchetto’: quando la vernice diventa tessuto. La gonna ‘Bianchetto’ di Maison Margiela non è un semplice capo d’abbigliamento, ma un manifesto della filosofia del brand che sfida le convenzioni industriali. Il processo produttivo artigianale alla base di questo pezzo trasforma il classico denim di cotone in una superficie pittorica unica, dove la vernice bianca agisce come strato creativo piuttosto che come semplice tintura. 🔗 Leggi su Ameve.eu
