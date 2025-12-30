Il bilancio 2025 del sindaco Stefania Signorini | La città ha scelto di prendersi cura di sé senza rinunciare a guardare lontano

Il bilancio 2025 di Falconara Marittima, presentato dal sindaco Stefania Signorini, evidenzia l’impegno della città nel prendersi cura di sé stessa, mantenendo un occhio rivolto al futuro. Durante la conferenza stampa di fine anno, la giunta ha illustrato le principali linee di intervento e le priorità per il prossimo anno, confermando un approccio equilibrato tra tutela del territorio e sviluppo sostenibile.

FALCONARA MARITTIMA – Conferenza stampa di fine anno per il sindaco di Falconara Marittima Stefania Signorini e la sua giunta. Si appresta dunque a passare agli archivi un 2025 di lavoro intenso e concreto, segnato da investimenti strategici, attenzione al territorio e rafforzamento dei servizi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

