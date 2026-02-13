Luca Norris ha criticato duramente Max Verstappen, invitandolo a considerare seriamente il suo futuro in Formula 1. Norris ha affermato che nessuno può obbligare il pilota olandese a continuare se non si sente più motivato. Questa presa di posizione arriva in un momento di grande attesa per la stagione 2026, che scatterà il 6 marzo a Melbourne. La Formula 1 si prepara a una nuova sfida, attirando l’attenzione con il debutto di monoposto completamente rivisitate e con un pubblico che si chiede quale protagonista saprà adattarsi meglio ai cambiamenti.

A meno di un mese dall'inizio della stagione 2026, che scatterà ufficialmente il 6 marzo con il weekend del Gran Premio d'Australia a Melbourne, la Formula 1 ha già attirato su di sé l'attenzione mediatica, e non solo per la curiosità di capire chi tra le pretendenti avrà interpretato al meglio il nuovo regolamento per realizzare la monoposto da inseguire, ma anche per comprendere l'indice di gradimento dei protagonisti in pista. Il mal di pancia di Hamilton. Dopo il secondo giorno di test sul circuito di Sakhir in Bahrein, alcuni piloti hanno rilasciato delle dichiarazioni non proprio al miele nei confronti delle nuove vetture, e ovviamente a fare più rumore sono state quelle di chi il trofeo di campione del mondo lo ha alzato al cielo in più di una circostanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Se ti vuoi ritirare, fallo. Non ti obbliga nessuno a restare". L'attacco di Norris a Verstappen

Approfondimenti su norris vuoi

Max Verstappen, pilota della Red Bull, si è lamentato durante una conferenza stampa a Spa-Francorchamps, accusando le ultime modifiche ai regolamenti della Formula 1 di rendere le vetture meno divertenti da guidare.

Ultime notizie su norris vuoi

Argomenti discussi: Stramilano 2026 a Milano: data 3 maggio, percorsi 5/10/21 km, iscrizioni e guida pratica; Vergara a Crc: Conte mi ha migliorato, in ritiro mi ha dato un consiglio. Qui mi sento come a scuola. Pressione di giocare da napoletano? Non ne avverto.

Caro Lando, non è REATO dire che questa @F1 è una cagata assurda che svilisce la competizione, ma tu che cazzo ne vuoi capire. #Verstappen #Norris x.com

“Se vuoi vincere, devi guardare negli occhi i migliori” George Russell è già nel mood 2026. La sfida è chiara e i nomi sono pesanti: Verstappen e Norris. Niente proclami, niente scorciatoie. Per George il mondiale non passa da aspettative o favoritismi, ma - facebook.com facebook