Pronostici di oggi 8 gennaio | Il Milan vuole restare in scia all’Inter le supercoppe in Spagna e Francia

Ecco i pronostici di oggi, 8 gennaio, con un focus sulle sfide più significative. Il Milan mira a ottenere i tre punti contro il Genoa per mantenere il passo con l’Inter e avvicinarsi al Napoli, in attesa dello scontro diretto tra le squadre di Chivu e Conte. Inoltre, si svolgono le finali di supercoppa in Spagna e Francia, offrendo ulteriori spunti di interesse nel panorama calcistico odierno.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 8 gennaio. Poche ma buone! Il Milan vuole tre punti contro il Genoa per restare in scia ai nerazzurri e staccare il Napoli prima dello scontro diretto tra le squadre di Chivu e Conte. Il Liverpool sfida l'Arsenal all'Emirates e poi le supercoppe di Spagna e Francia.

Pronostico AC Milan vs Genoa – 8 Gennaio 2026 - Il confronto tra AC Milan e Genoa, valido per la Serie A, in programma allo Stadio Giuseppe Meazza l’8 Gennaio 2026 alle 20:45, promette intensità e valore ... news-sports.it

E siamo ai pronostici per le gare odierne, sentiamo l'admin! "Tutti si staranno chiedendo se sia più probabile il colpaccio del Benin contro l'Egitto o quello del Mozambico contro la Nigeria, beh premesso che secondo me oggi non ci saranno sorprese, vedo co - facebook.com facebook

