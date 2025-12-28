Più di 30 milioni per il welfare nel Vimercatese e Trezzese, sì al bilancio di Offertasociale, l’azienda dei comuni che si occupa di fragili, assume e internalizza servizi. La manovra 2026 è stata approvata all’unanimità dai sindaci. Fra le voci più rilevanti, il potenziamento dell’organico, 22 dipendenti in più l’anno prossimo, e un piano di crescita. Obiettivo, "rispondere ai bisogni in modo sempre più puntuale". L’organico oggi a 76 unità, salirà così alle 98 previste. Si aggiungono le 18 figure professionali richieste al ministero del lavoro e ora assegnate: contratti a tempo determinato, durata tre anni, in carico a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Offertasociale, via libera al bilancio. Più di 30 milioni per il welfare

Leggi anche: Povertà, via libera al piano regionale: oltre 79 milioni per un welfare più vicino ai territori

Leggi anche: Bilancio ok, con duello: "Per il welfare ci sono 40 milioni": "Ma tasse in agguato"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Offertasociale, via libera al bilancio. Più di 30 milioni per il welfare.

Commissione Marche, via libera a maggioranza a Documento economia e finanza e Bilancio - Via libera del Cal (Consiglio autonomie locali), Crel (Consiglio regionale dell'economia e del lavoro) e Revisori alla Manovra di Bilancio nelle Marche. ansa.it