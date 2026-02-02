Il Napoli si prepara a fare i conti con una perdita pesante in Champions. La squadra di Conte è uscita al primo turno e ha incassato solo 43 milioni, una cifra che non basta a coprire le spese. Ora il club deve affrontare il prossimo bilancio senza plusvalenze previste, e manca ancora circa trenta milioni per chiudere i conti. La situazione mette in evidenza le difficoltà economiche del team dopo l’eliminazione.

I conti del Napoli non tornano. Pesa sopratutto la Champions, la squadra di Conte è uscita al primo turno e il club ha incassato 43 milioni. Se avesse raggiunto gli ottavi di finale, sarebbe arrivato a quota 73. Mancano trenta milioni nelle casse della società di Aurelio De Laurentiis. A scriverlo è Antonio Corbo su Repubblica Napoli: L’analisi degli ultimi risultati è un tema all’esame della società. È trascurata solo da chi legge il futuro delle squadre sul campo. Per le società è invece scritto nei bilanci. Duro l’addio alla Champions, il Napoli ha finto di non pensarci. Aveva in preventivo 73 milioni con il passaggio alla seconda fase, chiude i conti a 43. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, mancano trenta milioni in Champions. E per il prossimo bilancio non si prevedono plusvalenze (Corbo)

