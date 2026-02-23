La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato un piano da oltre 5,5 milioni di euro per rinnovare i vigneti, destinando fondi specifici alla campagna 20262027. La decisione deriva dalla necessità di migliorare la qualità delle produzioni e favorire la competitività degli operatori locali. L’investimento mira anche a innovare le tecniche di coltivazione e a sostenere le aziende agricole della regione. La nuova strategia coinvolge diverse zone vitivinicole e si concentra sulla modernizzazione delle strutture.

Con uno stanziamento di 5 milioni e 518 mila e 39 euro, la Regione Friuli Venezia Giulia sostiene la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 20262027. La Giunta ha infatti approvato le disposizioni che disciplinano l’applicazione del regime di sostegno comunitario destinato al comparto vitivinicolo. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Risorse agricole Stefano Zannier, che sottolinea come l’intervento punti a garantire continuità agli investimenti e a rafforzare la competitività delle aziende del territorio. Si tratta di una quota che rappresenta circa l’1,7% del plafond nazionale destinato al settore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Liste d'attesa in Puglia, parte il maxi piano regionale da 15 milioni: oltre 18mila prestazioni da recuperare a FoggiaQuesta mattina la Regione Puglia ha dato il via a un maxi piano da 15 milioni di euro per ridurre le liste di attesa.

Maxi piano di restyling. Scalo treni, silos e piazze. Il costo sarà di 14 milioniÈ in programma un intervento di restyling che coinvolgerà lo scalo treni, i silos e le piazze di Melegnano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: mappa - regione.fvg.it; Vigneti Fvg, oltre 5,5 milioni per il restyling: via libera al maxi piano regionale.

Risorse agricole: Zannier, 5,5 mln per i vigneti FvgUdine, 21 feb - Con oltre 5,5 milioni di euro sosteniamo la competitivitÃ e il rinnovamento del comparto vitivinicolo regionale, garantendo continuitÃ agli interventi e procedure piÃ¹ snelle ... ilgazzettino.it

Zannier, 5,5 milioni di sostegno comunitario per i vigneti Fvg(ANSA) - UDINE, 21 FEB - Con oltre 5,5 milioni di euro sosteniamo la competitività e il rinnovamento del comparto vitivinicolo regionale, garantendo continuità agli interventi e procedure più snelle ... msn.com

Zannier, 5,5 milioni di sostegno comunitario per i vigneti Fvg. Per ristrutturazione e riconversione dalla campagna 2026/2027 #ANSA x.com

Urbanistica e vigneti: da Città del Vino nazionale le nuove linee guida per una pianificazione territoriale di qualità. - facebook.com facebook