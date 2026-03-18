il libro del sonno

Nel film della serie di 007 “La morte può attendere”, James Bond si trova a confrontarsi con un megalomane nordcoreano che si sottopone a un’operazione genetica per alterare il suo DNA e cambiare aspetto. La scena coinvolge un personaggio che si sottopone a un intervento radicale, con dettagli sulla procedura e le sue conseguenze. La trama si concentra su questa trasformazione e sul ruolo di Bond nel contrastarla.

Nel film della serie di 007 “La morte può attendere”, James Bond si ritrova a dover combattere con un megalomane nordcoreano che si sottopone a una dolorosa operazione genetica per modificare il suo Dna e cambiare aspetto. Il cattivone – in parte, si dice, basato su Richard Branson – si vanta di esser riuscito ad accumulare una fortuna anche perché non dorme mai. In pubblico se ne vanta ma in privato dice che impazzirebbe se non usasse almeno qualche ora al giorno la sua dream machine, una macchina che lo fa sognare e riposare, proprio perché l’operazione genetica l’ha costretto a stare sempre sveglio. Sono varie le figure della storia che si pavoneggiano nell’esser capaci a sfruttare tutte le ore del giorno, così come la lamentela dell’insonne nasconde spesso un certo orgoglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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