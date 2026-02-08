ambasciatori della cucina autentica premiazione

Questa mattina al Senato si è tenuta la cerimonia di consegna del premio “Ambasciatori della Cucina Autentica”. L’evento ha riconosciuto chef e professionisti che portano avanti le tradizioni gastronomiche italiane, difendendo e promuovendo i sapori autentici del nostro territorio. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera semplice e diretta, con i premiati che hanno ricevuto il riconoscimento da rappresentanti istituzionali.

Di seguito il comunicato: Al Senato della Repubblica si è svolta la cerimonia di conferimento del riconoscimento “Ambasciatori della Cucina Autentica”, istituito dall’APS Cooking Solution e conferito a coloro che si sono distinti per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle tradizioni agroalimentari e delle autenticità del territorio. La premiazione è avvenuta nel corso della conferenza stampa dedicata ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), su iniziativa della Senatrice Annamaria Fallucchi, che ha visto la presentazione del DDL PAT, a sua prima firma. Nel suo intervento la Senatrice Fallucchi ha dichiarato: «Con il DDL sui PAT abbiamo dato voce a tradizioni che non chiedono di essere reinventate, ma semplicemente riconosciute e tutelate» A consegnare il riconoscimento 2025 sono stati gli Ambasciatori della Cucina Autentica Barbara Politi, Sandro Romano Papagni e Carlo, insieme alla Senatrice che ha consegnato ai premiati la medaglia del Senato. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

