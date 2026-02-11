A pochi passi dalla Stazione Centrale di Milano, si trova l’Osteria della Stazione. Aperta in via Popoli Uniti 26, questa osteria propone piatti autentici della cucina friulana. È un posto che porta nel cuore del quartiere NoLo i sapori del Nord-Est, offrendo ai clienti un’esperienza semplice e genuina.

A pochi passi dalla Stazione Centrale (in via Popoli Uniti 26), si trova un autentico consolato friulano dove la tradizione culinaria del Nord-Est incontra l’anima meneghina. L’ Osteria della Stazione non è un semplice ristorante, ma un viaggio sensoriale tra i sapori di una regione che qui trova la sua più fedele rappresentazione milanese. Un’osteria autentica guidata dalla passione di Gunnar Cautero. A rendere unico questo locale è Gunnar Cautero, l’oste con la O maiuscola. Friulano di origine udinese, ex giocatore professionista di football americano, Cautero ha trasformato la sua passione per l’enogastronomia in una missione: portare a Milano l’autenticità del Friuli. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Osteria della Stazione Milano: cucina friulana autentica nel quartiere NoLo

Approfondimenti su Osteria della Stazione Milano

Questa mattina al Senato si è tenuta la cerimonia di consegna del premio “Ambasciatori della Cucina Autentica”.

L’Italia è famosa per la sua cucina ricca e tradizionale, simbolo di identità e cultura.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Osteria della Stazione Milano

Argomenti discussi: Vance in centro a Milano, pranzo in un’osteria della tradizione: risotto, mondeghili e cotoletta; Dal ristorante cinese (bello ma accessibile) alla pizzeria romana virale, tutti i nuovi ristoranti a Milano; TAPPA - Zero.eu; Vance e famiglia a Milano, pranzo della domenica con risotto e cotoletta: l'Osteria Cornalia riservata alla delegazione americana.

Vance in centro a Milano, pranzo in un ristorante della tradizione: risotto, mondeghili e cotolettaIl vicepresidente Usa in un locale vicino all’hotel dove alloggia, il Gallia alla Stazione Centrale. Per la famiglia americana riservata una saletta con ingresso indipendente da quello principale ... msn.com

Vance e famiglia a Milano, pranzo della domenica con risotto e cotoletta: l'Osteria Cornalia riservata alla delegazione americanaProsegue l'incursione del vice di Trump nei luoghi della vita «alla milanese»: il ristorante vicino alla Stazione Centrale è stato riservato a lui e al suo staff. Sabato sera avrebbe scelto a Aimo e N ... milano.corriere.it

La stazione più incasinata di Milano Link diretto: - facebook.com facebook

Oggi sono arrivato nel primo pomeriggio alla Stazione Centrale di Milano e mi aspettavo l'inferno: invece c'era meno gente del solito e la tassista mi ha spiegato che non stanno lavorando di più. x.com