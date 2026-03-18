Il futuro del made in Marche Al top nautica moda digitale | Ma il mondo sta cambiando

L’Istao (Istituto Adriano Olivetti) ha avviato una serie di workshop dedicati al tema del “Made in Marche nel mondo”. Tra i settori coinvolti ci sono la nautica, la moda e il digitale, che mostrano un interesse crescente da parte delle imprese locali. L’iniziativa si inserisce in un momento di trasformazioni per il comparto, con aziende che cercano di adattarsi ai mutamenti globali.

L’ Istao (Istituto Adriano Olivetti) inaugura una serie di workshop sul tema del " Made in Marche nel mondo". Oggi (ore 16), nella sede di Villa Favorita ad Ancona, l’approfondimento sul settore dell’ abbigliamento con chi crea e produce con il proprio brand e chi lo fa, invece, per i top brand. I prossimi appuntamenti riguarderanno tra gli altri i mondi della calzatura, della nautica e del digitale, tra sfide e scenari odierni, ma offrendo al tempo stesso una visione strategica degli anni a venire. Mario Baldassarri, presidente dell’Istao, come nasce questa nuova serie di workshop? "Il mondo sta cambiando radicalmente e velocemente. Non soltanto per la geopolitica, ma anche nella geoeconomia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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