Dalla biopsia digitale al Gps dei nervi | come l’intelligenza artificiale sta cambiando la chirurgia urologica

L’intelligenza artificiale entra nelle sale operatorie italiane, rivoluzionando la chirurgia urologica. Nuove tecnologie come la biopsia digitale e il GPS dei nervi permettono ai chirurghi di agire con maggiore precisione. Ora è possibile capire quanto è aggressivo un tumore prima di intervenire e seguire percorsi invisibili che proteggono la qualità della vita del paziente. Un passo avanti che cambierà le procedure e i risultati delle operazioni.

U na biopsia che "legge" l'aggressività di un tumore prima ancora dell'intervento e un navigatore capace di guidare il chirurgo lungo percorsi invisibili ma decisivi per la qualità della vita. All'IRCCS di Candiolo, centro di riferimento internazionale per la ricerca oncologica, l'intelligenza artificiale entra in sala operatoria e apre una nuova era per la chirurgia dei tumori al rene e alla prostata. La Società Italiana di Urologia a Bari: il tumore della prostata è il primo per gli uomini X Chirurgia sempre più personalizzata grazie all'IA. Si chiamano Tumor-patter n profiler e Prostate-nerve Path le due tecnologie di intelligenza artificiale e computer vision presentate in anteprima al Technourology Meeting di Torino, giunto alla sua 14ª edizione e diretto dal professor Francesco Porpiglia, direttore dell'Urologia dell'IRCCS di Candiolo.

