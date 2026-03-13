L’occupazione cresce a metà | i giovani esclusi dal lavoro

Negli ultimi mesi, il mercato del lavoro in Italia ha registrato un incremento dell’occupazione, raggiungendo livelli mai visti prima. Tuttavia, questa crescita interessa principalmente le persone sopra i 50 anni, mentre i giovani continuano a rimanere esclusi dal mondo del lavoro. I dati ufficiali confermano che, nonostante il numero totale di occupati aumenti, i più giovani rappresentano ancora una quota molto ridotta tra i lavoratori.

L’occupazione cresce e raggiunge livelli record. Ma il rovescio della medaglia è subito evidente, perché l’aumento dei lavoratori riguarda solamente la fascia d’età più avanzata, quella al di sopra dei 50 anni. Mentre i giovani sono sempre più tagliati fuori dal mercato del lavoro. Gli ultimi dati Istat sul quarto trimestre e sulla media annua dicono che nel 2025 l’aumento di 185mila occupati deriva solamente dalla crescita degli over 50 (+409mila occupati) mentre il numero è in netto calo nella fascia 35-49 anni (-115mila) e in quella 15-34 anni (-109mila). Per un totale di 224mila occupati in meno tra gli under 50. In generale, nella media dell’anno continua la crescita degli occupati anche se è quasi dimezzata rispetto all’anno precedente: +185mila e +0,8%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

