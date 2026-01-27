Lavoro Baroni Assolavoro | Coinvolgere inattivi è sfida del 2026 per l’occupazione agire su politiche attive

L’attenzione sugli inattivi rappresenta una delle sfide principali per il mercato del lavoro nel 2026. Secondo Baroni di Assolavoro, è fondamentale intervenire con politiche attive mirate e formazione per favorire il reinserimento nel mercato occupazionale. Un approccio strategico e sostenibile può contribuire a ridurre il divario e a migliorare le opportunità di chi si trova fuori dal circuito lavorativo.

(Adnkronos) – Concentrarsi con più attenzione sugli inattivi, affrontando le sfide di politiche attive efficaci e formazione finalizzata alla ricerca di lavoro per quanto sono fuori dal mercato. Questa la 'road map' per il 2026 delle agenzie per il lavoro che sono pronte a svolgere un ruolo da protagoniste nel mercato del lavoro italiano, come.

