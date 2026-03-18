Yousef Pezeshkian, figlio del presidente iraniano, ha dichiarato che l’Iran rischia di essere sconfitto se gli omicidi di alti funzionari continueranno. La sua dichiarazione si inserisce in una cornice di tensioni legate a questi episodi violenti che coinvolgono figure di spicco del Paese. La notizia viene resa pubblica attraverso dichiarazioni ufficiali e commenti pubblici.

Yousef Pezeshkian, figlio del presidente iraniano, avverte che l’Iran sarà sconfitto se gli omicidi di alti funzionari continueranno. Yousef Pezeshkian, figlio del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, ha avvertito che l’Iran sarà sconfitto se si permetterà che Israele continui a uccidere ripetutamente i suoi alti funzionari. “Non avremmo dovuto permettere al nemico di portare a termine un altro assassinio con successo”, ha affermato. Pezeshkian, che ricopre il ruolo di consigliere del governo, ha avvertito che Teheran subirà una sconfitta se non riuscirà a fermare questi assassinii. Le dichiarazioni di Pezeshkian sono arrivate dopo che l’Iran ha confermato che l’alto funzionario della sicurezza Ali Larijani è stato ucciso in un attacco israeliano. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Il figlio del presidente Pezeshkian avverte che l’Iran sarà sconfitto se gli omicidi di alti funzionari continueranno

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