L’Iran teme gli Usa e accusa Israele | Khamenei pronto a scappare in Russia se le proteste continueranno

L’Ayatollah Khamenei, guida suprema dell’Iran, avrebbe minacciato di trasferirsi in Russia nel caso in cui le proteste contro il governo e il crisi economica dovessero intensificarsi. La tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele si intensifica, alimentando preoccupazioni sulla stabilità politica del Paese. La situazione rimane complessa e monitorata attentamente dagli osservatori internazionali.

L’Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, sarebbe pronto a fuggire in Russia se le forze armate di Teheran non dovessero frenare le proteste contro il governo e contro il carovita nel Paese. A scriverlo è stato il quotidiano britannico The Times citando fonti di intelligence e ricordando che le contestazioni vanno avanti da una settimana. Khamenei non esce dall’Iran dal 1989, anno in cui ha assunto il potere. Anche il leader siriano Bashar al-Assad è fuggito a Mosca l’8 dicembre del 2024 dopo l’attacco dei ribelli islamici che hanno portato alla caduta del suo governo. Intanto, secondo il quotidiano libanese Al-Akhbar, vicino ad Hezbollah, Donald Trump e Benjamin Netanyahu si sarebbero accordati per colpire l’Iran in un incontro a Mar-a-Lago in Florida. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

