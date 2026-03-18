Il discorso di Zelensky è stato trasmesso attraverso un iPad e ha attirato l’attenzione di molti. Durante l’intervento, il leader ha rivolto un messaggio a vari rappresentanti politici, tra cui il Lord Speaker, il primo ministro e il segretario generale. La comunicazione è avvenuta in un contesto in cui si discusso di misure di difesa contro i droni.

Lord Speaker, Mr. Speaker, signor primo ministro – caro Keir, signor segretario generale – caro Mark, cari membri del Parlamento, cari giornalisti, signore e signori, grazie per tutta l’attenzione che dedicate a noi, all’Ucraina, e per il sostegno che la Gran Bretagna e il popolo britannico ci hanno dato dall’inizio della guerra su vasta scala della Russia. Insieme, abbiamo salvato molte vite. E possiamo salvarne molte altre. Oggi, tra gli ucraini, la fiducia nel Regno Unito è una delle più alte rispetto a tutti i nostri partner – ed è assolutamente meritata. Deriva dal vostro sostegno, dalla vostra leadership, dalla vostra cooperazione con noi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il discorso di Zelensky sull’iPad che può salvare l’Occidente dai droni

Articoli correlati

Ucraina, droni russi attaccano Odessa. Zakharova: “Zelensky mostro che sbava sangue su Occidente”Home > Esteri > Mosca accusa l’Ucraina: “Inviati 91 droni per attaccare residenza Putin”.

Mosca insiste: «Droni contro villa dello zar».Putin: «Crediamo nella vittoria». Zelensky: «Noi nella pace» | Il discorso del leader russoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato mercoledì sera, nel suo discorso di Capodanno, che l'accordo di pace per porre fine al...

Contenuti utili per approfondire Il discorso di Zelensky sull'iPad che...

Temi più discussi: Al Parlamento britannico Il discorso di Zelensky sull’iPad che può salvare l’Occidente dai droni; Esperti dronisti di Zelensky nel Golfo: così Kiev prova a uscire dall’angolo della guerra in Iran; Zelensky: Kiev riceverà e testerà un nuovo sistema di difesa aerea da Parigi; Zelensky a Londra, incontri col premier Starmer e Re Carlo.

L'arrivo di Zelensky a LondraNella capitale britannica il presidente ucraino incontrerà il re Carlo III, il primo ministro Starmer e il segretario geenrale della NATO Mark Rutte ... msn.com

Ucraina: Zelensky, siamo entrati in un nuovo mondo fatto di droni e intelligenza artificialeIl presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avvertito che il mondo è entrato in una nuova era: l'era dei droni e dell'intelligenza ... agenzianova.com

La visita di Zelensky avviene in un momento in cui la guerra in Iran ha risollevato l'economia russa in difficoltà grazie all'aumento delle entrate petrolifere e ha fatto fallire i colloqui mediati dagli Stati Uniti per porre fine all'invasione russa dell'Ucraina https:// - facebook.com facebook

#TG2000 - #Ucraina, #Zelensky da #Starmer. Cremlino: offensiva continua #17marzo #TV2000 x.com