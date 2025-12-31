Mosca insiste | Droni contro villa dello zarPutin | Crediamo nella vittoria Zelensky | Noi nella pace | Il discorso del leader russo
In un contesto di crescente tensione tra Russia e Ucraina, le dichiarazioni dei leader riflettono posizioni opposte sulle recenti azioni militari. Mosca insiste sull'uso di droni contro la villa dello zar, mentre Putin afferma la fiducia nella vittoria. Zelensky, invece, ribadisce l’impegno per la pace. A Minsk, il sistema missilistico russo Oreshnik rafforza la presenza militare nella regione, evidenziando la complessità del conflitto in atto.
