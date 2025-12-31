Nella notte, Odessa è stata interessata da un attacco di droni provenienti dalla Russia, con esplosioni che hanno coinvolto diverse zone della città. La situazione riflette la persistente tensione tra i due Paesi, mentre le parole di Zakharova accusano Zelensky di alimentare il conflitto. Questa escalation sottolinea la complessità e la fragilità della situazione in Ucraina, dove le tensioni continuano a influenzare la stabilità regionale.

Continua il conflitto tra Russia e Ucraina: questa notte Odessa è stata colpita da un massiccio attacco di droni di Mosca, con esplosioni segnalate in tutta la città. I sistemi di difesa aerea sono attivi e alcune zone risultano senza elettricità, acqua e riscaldamento. Sei persone sono rimaste ferite durante gli attacchi, confermano le autorità locali. Il capo dell’Amministrazione militare di Odessa, Serhii Lysak, ha confermato l’entità dei danni e la situazione critica. Intanto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha attaccato duramente il presidente ucraino Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, droni russi attaccano Odessa. Zakharova: “Zelensky mostro che sbava sangue su Occidente”

