PIL in Lombardia | prevista una crescita sotto l’1% nel 2026 Ma la preoccupazione più forte è il costo della vita

Nel 2026, il PIL della Lombardia è previsto crescere di poco oltre l’1%, secondo le stime di Cna Lombardia. La regione affronta un quadro economico incerto, con segnali di rallentamento. La principale preoccupazione resta il costo della vita, che esercita pressione sulle famiglie e sulle imprese. Questi dati evidenziano la necessità di monitorare attentamente l’andamento economico e le sfide sociali che ne derivano.

Milano, 14 gennaio 2026 – Prospettive poco limpide per l'economia lombarda. I dati forniti da Cna Lombardia delineano un quadro economico caratterizzato da una crescita debole e incerta per l'anno appena iniziato, con un PIL regionale che fatica a superare la soglia dell'1%. Nonostante la tenuta delle esportazioni in province come Lodi e Pavia e un aumento dell'occupazione nel settore dei servizi, il tessuto imprenditoriale locale mostra segnali di forte sofferenza. La ricerca evidenzia infatti una crisi persistente dell'artigianato e una preoccupante riduzione dei prestiti bancari destinati alle piccole imprese, penalizzate da un accesso al credito sempre più ristretto. Pil, nel 2026 oltre 2.300 miliardi. L'Emilia-Romagna supera il Veneto: la classifica Cgia; Nel 2026 tornerà a crescere il Pil di Monza e Brianza; Per il Pil del Lodigiano è prevista una crescita dello 0,72 per cento; Lecco cresce più della media nazionale: le previsioni economiche per il 2026. Pil Lombardia, nel 2026 crescita debole: investimenti e consumi stimati a +0,7% - Cna Lombardia segnala export stabile, calo delle imprese artigiane e costi della vita in forte crescita

Pil in debole crescita; investimenti - Continua la crescita, seppur debole dell’economia lombarda che per il 2026 prevede un aumento del Pil dello 0,7%. cremonaoggi.it

Pil 2026, Varese in testa in Italia: prevista la crescita più alta tra le province - Secondo la Cgia di Mestre il varesotto guiderà l’aumento del Prodotto interno lordo. laprovinciadivarese.it

