PIL in Lombardia | prevista una crescita sotto l’1% nel 2026 Ma la preoccupazione più forte è il costo della vita

Da ilgiorno.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, il PIL della Lombardia è previsto crescere di poco oltre l’1%, secondo le stime di Cna Lombardia. La regione affronta un quadro economico incerto, con segnali di rallentamento. La principale preoccupazione resta il costo della vita, che esercita pressione sulle famiglie e sulle imprese. Questi dati evidenziano la necessità di monitorare attentamente l’andamento economico e le sfide sociali che ne derivano.

Milano, 14 gennaio 2026 – Prospettive poco limpide per l’economia lombarda.  I dati forniti da Cna Lombardia delineano un quadro economico caratterizzato da una crescita debole e incerta per l’anno appena iniziato, con un PIL regionale che fatica a superare la soglia dell'1%. Nonostante la tenuta delle esportazioni in province come Lodi e Pavia e un aumento dell'occupazione nel settore dei servizi, il tessuto imprenditoriale locale mostra segnali di forte sofferenza. La ricerca evidenzia infatti una crisi persistente dell'artigianato e una preoccupante riduzione dei prestiti bancari destinati alle piccole imprese, penalizzate da un accesso al credito sempre più ristretto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

