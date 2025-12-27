Confindustria Toscana Sud piange la morte di Alano Maffucci
Arezzo, 27 dicembre 2025 – , 83 anni e una vita interamente dedicata al l’arte orafa. Dopo aver lavorato alla Unoaerre, nel 1977 si era messo in proprio fondando La Pepita, che divenne ben presto un punto di riferimento per la produzione di un’elegante gioielleria realizzata a mano. Nei primi anni 2000 è stato Presidente della Sezione Oreficeria dell’Associazione Industriali di Arezzo e Presidente del Comitato di S. Eligio (patrono degli orafi), con il quale ogni anno organizzava una speciale cerimonia di commemorazione in Duomo. Poi nel 2005 con la nuova azienda Aule, si era dedicato alla progettazione e alla realizzazione di trofei e sculture a tema sportivo e arte sacra, distinguendosi per l’originalità delle opere e la maestria con cui riusciva a modellare e cesellare i suoi manufatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Addio al maestro orafo Alano Maffucci
Leggi anche: Addio ad Alano Maffucci. Artista d’oro per tre Papi
Confindustria Toscana Sud piange la morte di Alano Maffucci - Dopo aver lavorato alla Unoaerre, nel 1977 si era messo in proprio fondando La Pepita, 83 anni e una vita interamente dedicata all’arte orafa ... msn.com
Confindustria Toscana sud,Giordana Giordini designata presidente - Il consiglio generale di Confindustria Toscana Sud si è riunito ieri sera, terminate le fasi di consultazioni della base associativa, ed ha designato Giordana Giordini presidente dell'Associazione ... ansa.it
Bernini scala Confindustria. L’imprenditore valdarnese verso la presidenza regionale - Il fondatore di Zucchetti Centro Sistemi e presidente uscente dell’associazione della Toscana Sud è il nome forte per la successione del fiorentino Bigazzi, in scadenza. msn.com
Prato chiede legalità: la lettera delle associazioni e dei sindacati https://shorturl.at/A3FbP CNA Toscana Centro Confindustria Toscana Nord Confartigianato Imprese Prato Filctem CGIL Prato e Pistoia Femca Cisl Firenze-Prato Uiltec - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.