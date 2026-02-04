Mozzarella Dop la prima del Consorzio alla Bit Milano Lo stand racconta la storia del prodotto dal ‘700

Il Consorzio di Tutela ha aperto i battenti alla Bit di Milano, portando in mostra la mozzarella di bufala campana. Lo stand rivela non solo le qualità di oggi, riconosciute in tutto il mondo, ma anche le radici storiche del prodotto, che risalgono al ‘700. I visitatori possono scoprire come questa specialità sia diventata un simbolo della tradizione italiana.

Il Consorzio di Tutela fa il suo esordio alla Bit di Milano (10-12 febbraio), dove racconterà la mozzarella di bufala campana non solo nella sua attualità di eccellenza mondiale ma valorizzandone le radici storiche. Grazie alla collaborazione con l’Archivio di Stato di Caserta della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura, lo stand del Consorzio (Padiglione 11 - H45) farà immergere i visitatori nell’epoca borbonica. Lo spazio, infatti, è stato allestito con la riproduzione di documenti storici e pannelli espositivi provenienti dalla mostra “La Dama Bianca alla tavola del Re. Mozzarella e allevamento bufalino negli archivi dei Borbone”, in corso fino al 28 febbraio all’Archivio di Stato nella Reggia di Caserta e realizzata con il contributo del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Mozzarella DOP

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mozzarella DOP

Argomenti discussi: Aggredito dal branco prima dietro la consolle del dj e poi nel parcheggio: 18enne finito in ospedale.

Mozzarella Dop, la prima del Consorzio alla Bit MilanoAGI - Il Consorzio di Tutela fa il suo esordio alla Bit di Milano (10-12 febbraio), dove racconterà la mozzarella di bufala campana non solo nella sua attualità di eccellenza mondiale ma valorizzandon ... msn.com

Mozzarella Dop si racconta per la prima volta alla Bit di MilanoRoma, 4 feb. (askanews) – Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala campana Dop fa il suo esordio alla Bit di Milano, dove racconterà l’attualità ma anche le radici storiche del prodotto. Graz ... askanews.it

Rustichella DOP con Pomodoro e Mozzarella di Bufala realizzata con impasto a lunga lievitazione ed idratazione al 75% realizzato per il cliente @fornomichetti_ Un tripudio di sapori ed una gioia per gli occhi Chef Giovannone Consulting LA RIVOLUZIONE N - facebook.com facebook

È uscito il nuovo numero della rivista del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Un’edizione che racconta numeri, analisi e prospettive, dal digitale alla filiera, fino ai prossimi appuntamenti del Consorzio. Il primo numero del 2026 è de x.com