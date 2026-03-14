Lotta all’abbandono dei rifiuti e tutela ambientale | Castro premiato come Comune Plastic Free

Il Comune di Castro è stato premiato come “Comune Plastic Free” durante una cerimonia nazionale presso il Teatro Olimpico di Roma. La premiazione si è svolta alla presenza di rappresentanti di 141 enti locali, riconosciuti per le iniziative contro l’abbandono dei rifiuti e la tutela ambientale. La onlus Plastic Free ha promosso l’evento per celebrare gli sforzi delle amministrazioni che si sono distinte in questa battaglia.

L’ente salentino, tra i 141 Comuni italiani selezionati, si è distinto ottenendo il massimo riconoscimento delle “tre tartarughe”. Soddisfazione del commissario straordinario e del prefetto Il commissario straordinario del Comune di Castro, Mauro Papa, ha espresso grande soddisfazione per il premio ricevuto, sottolineandone il valore simbolico e operativo: “Il riconoscimento ottenuto rappresenta un importante motivo di orgoglio per la comunità e, al tempo stesso, un incoraggiamento a proseguire e rafforzare le azioni di tutela ambientale. Questo premio testimonia l’attenzione riservata alla cura del territorio e costituisce uno stimolo ulteriore a incrementare l’impegno verso politiche sempre più orientate alla sostenibilità, alla salvaguardia dell’ambiente e alla promozione di comportamenti responsabili”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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