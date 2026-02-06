La discussione sulla terapia ormonale in menopausa torna a salire in cima alle preoccupazioni delle donne. Per anni, si è parlato di questa cura come di un elisir di giovinezza o di un pericolo da evitare. Ora, alcuni studi suggeriscono che potrebbe anche aiutare a rallentare l’invecchiamento. Ma sono ancora molti i dubbi e le incertezze su quando e come usarla.

P er anni la terapia ormonale in menopausa è stata raccontata in due modi opposti: come un elisir di giovinezza oppure come un rischio da evitare. Oggi il pendolo sembra muoversi di nuovo, spinto da un filone di ricerca molto contemporaneo che prova a misurare l’invecchiamento non solo con l’età anagrafica, ma con veri e propri “orologi biologici”. Si tratta di modelli costruiti su migliaia di proteine nel sangue, capaci di stimare quanto “vecchio” appare un singolo organo – cervello, arterie, fegato – indipendentemente dagli anni scritti sulla carta d’identità. La domanda, però, va formulata con precisione: stiamo parlando di prove solide che gli estrogeni allunghino la vita in salute? Oppure di semplici associazioni con biomarcatori di invecchiamento d’organo che potrebbero, forse, tradursi in benefici clinici? La differenza è tutt’altro che marginale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Longevità è donna. Terapia ormonale in menopausa: può rallentare l’invecchiamento?

Approfondimenti su Longevità Donna

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

How to Stay Energetic & Fit After 40 (No Diets or Gym Needed!) #healthyafter40 #realhealthresult

Ultime notizie su Longevità Donna

Argomenti discussi: Biotech, la terapia che riporta indietro l’orologio delle cellule; Stanchezza improvvisa, difficoltà di concentrazione, voglia urgente di zuccheri e agitazione? Occhio al Cortisol Jump.

La longevità è donna. I benefici dell’Ossigeno-Ozono TerapiaComprendere questo processo, che comunque merita di esperienza clinica per distinguere ciò che è razionale biologico da ciò che è beneficio dimostrato, significa scoprire come un elemento naturale ... iodonna.it

La longevità è donna. L’attività fisica è un investimento (anche) sul cervelloLa paura di perdere memoria e lucidità accompagna molte donne quando immaginano il futuro. Le demenze, in particolare la malattia di Alzheimer, rappresentano una minaccia concreta non solo perché le ... iodonna.it

La longevità non è un traguardo, ma uno stile di vita. È l’insieme delle scelte che fai ogni giorno per mantenerti più giovane Con la campagna The Long Game vogliamo raccontare la storia di Dorothy Wiggins, MaryJane Fahey, Madonna B. Hanna e Jacky L facebook