Da EA SPORTS FC al campo reale | a Milano nasce il nuovo hub del calcio di base

Da imiglioridififa.com 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano è stato inaugurato un nuovo campo di calcio presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, realizzato in collaborazione tra EA SPORTS FC e Lega Serie A. Il campo, dotato di tecnologie avanzate, rappresenta un esempio di integrazione tra il calcio digitale e quello reale, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione e lo sviluppo dei giovani talenti locali. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle due organizzazioni.

Il confine tra calcio digitale e giocato si annulla a Milano. EA SPORTS FC e Lega Serie A hanno inaugurato ufficialmente un nuovo campo hi-tech presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, trasformando un oratorio in un centro d’avanguardia per l’inclusione e il talento. Non si tratta solo di una riqualificazione urbana, ma del 21° campo del progetto globale FC FUTURES, un’iniziativa che punta a rivoluzionare il modo in cui i giovani si avvicinano al pallone, partendo dalle basi. Moise Kean e le Leggende: un’inaugurazione da campioni. L’evento ha visto la partecipazione di protagonisti d’eccezione. Moise Kean, attaccante della Nazionale e della Fiorentina, ha tenuto a battesimo la struttura insieme a due icone della Serie A: Ciro Ferrara e Andrea Ranocchia. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

da ea sports fc al campo reale a milano nasce il nuovo hub del calcio di base
© Imiglioridififa.com - Da EA SPORTS FC al campo reale: a Milano nasce il nuovo hub del calcio di base

EA Sports FC inaugura un campo a Milano per le promesse del calcio(Adnkronos) – Milano diventa il fulcro della nuova fase del programma globale FC Futures grazie alla collaborazione strategica tra EA Sportd FC e la...

EA SPORTS FC Server Down? Aggiornamenti in Tempo RealeNon riesci a connetterti a EA SPORTS FC? Che tu stia provando a dominare in Ultimate Team, a scalare le classifiche in Pro Club o a goderti la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Da EA SPORTS FC al campo reale a Milano....

Temi più discussi: Ea Sports e Serie A per il calcio del futuro: inaugurato un nuovo campo a Milano, presente anche Kean; EA SPORTS FC e Lega Calcio Serie A inaugurano un campo da calcio Milano nell’ambito del programma FC FUTURES; EA SPORTS FC e Lega Calcio Serie A insieme per il programma programma FC FUTURES; Milano, il calcio (di base) tra borse di studio e allenamenti innovativi: nella chiesa della Barona il progetto Fc Futures.

EA Sports FC inaugura un campo a Milano per le promesse del calcioL’iniziativa FC Futures approda in Italia per riqualificare le strutture locali e offrire borse di studio ai giovani atleti, integrando l’esperienza digitale del gaming con l’allenamento sul campo ... adnkronos.com

Lega Calcio Serie A ed EA Sports FC inaugurano un campo da calcio per la comunità a MilanoEA SPORTS FC e Lega Calcio Serie A hanno inaugurato ufficialmente un campo da calcio per la comunita situato presso la parrocchia di Santa ... sportmediaset.mediaset.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.