Da EA SPORTS FC al campo reale | a Milano nasce il nuovo hub del calcio di base

A Milano è stato inaugurato un nuovo campo di calcio presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, realizzato in collaborazione tra EA SPORTS FC e Lega Serie A. Il campo, dotato di tecnologie avanzate, rappresenta un esempio di integrazione tra il calcio digitale e quello reale, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione e lo sviluppo dei giovani talenti locali. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle due organizzazioni.

Il confine tra calcio digitale e giocato si annulla a Milano. EA SPORTS FC e Lega Serie A hanno inaugurato ufficialmente un nuovo campo hi-tech presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, trasformando un oratorio in un centro d’avanguardia per l’inclusione e il talento. Non si tratta solo di una riqualificazione urbana, ma del 21° campo del progetto globale FC FUTURES, un’iniziativa che punta a rivoluzionare il modo in cui i giovani si avvicinano al pallone, partendo dalle basi. Moise Kean e le Leggende: un’inaugurazione da campioni. L’evento ha visto la partecipazione di protagonisti d’eccezione. Moise Kean, attaccante della Nazionale e della Fiorentina, ha tenuto a battesimo la struttura insieme a due icone della Serie A: Ciro Ferrara e Andrea Ranocchia. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

EA Sports FC inaugura un campo a Milano per le promesse del calcio(Adnkronos) – Milano diventa il fulcro della nuova fase del programma globale FC Futures grazie alla collaborazione strategica tra EA Sportd FC e la...

