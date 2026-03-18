Il Chelsea è vicino al trasferimento di Valentin Barco

Il Chelsea sta trattando per acquistare Valentin Barco, centrocampista difensivo dello Strasburgo. Secondo fonti, i club sono in fase avanzata di negoziazione e un accordo potrebbe essere raggiunto a breve. La trattativa riguarda il trasferimento del giocatore, che attualmente gioca con la squadra francese. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata dai club coinvolti.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riferito, il Chelsea sarebbe già vicino a un accordo di trasferimento per il centrocampista difensivo dello Strasburgo Valentin Barco. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Mancano ancora alcuni mesi alla finestra di mercato estiva, ma i Blues sembrano fare progressi verso l’acquisto di Barco dal club BlueCo Strasburgo, secondo il giornalista Ekrem Konur. Pubblicando oggi su X, il giornalista ha dichiarato che questo accordo è stato quasi concluso grazie alle trattative fluide tra i due club, che ovviamente hanno un buon rapporto poiché entrambi fanno parte del gruppo BlueCo guidato da Todd Boehly e Behdad Eghbali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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