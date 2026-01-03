Valentin Carboni si avvicina al trasferimento al Racing Club di Avellaneda. Secondo gli aggiornamenti di Matteo Moretto, l'operazione sta per essere finalizzata, segnando un nuovo capitolo nella carriera del giovane calciatore. La trattativa, ormai prossima alla conclusione, rappresenta un'importante occasione sia per il giocatore sia per il club argentino. Restano da definire gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il trasferimento.

Inter News 24 Valentin Carboni è ormai a un passo dal trasferirsi al Racing Club di Avellaneda. Le parole di Matteo Moretto. Valentin Carboni, giovane talento argentino classe 2005, è ormai a un passo dal trasferirsi al Racing Club di Avellaneda. Dopo mezza stagione in prestito al Genoa, il futuro del centrocampista sembra già segnato, con il suo ritorno in Argentina ormai imminente. La trattativa è giunta alla fase conclusiva, e il suo trasferimento è quasi ufficiale. Decisiva la volontà del calciatore e della sua famiglia. Il futuro di Carboni: dal Genoa al Racing. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto, esperto di mercato, l’accordo tra Carboni e il Racing è praticamente definito, con solo pochi dettagli ancora da sistemare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Valentin Carboni, destinazione Racing: il trasferimento è ormai imminente. Gli aggiornamenti di Matteo Moretto

Leggi anche: Inter, Valentin Carboni lascia il Genoa: rientro alla base e nuovo prestito in Argentina dal Racing di Milito

Leggi anche: Calciomercato Juventus: destino ormai segnato per questo bianconero. Svolta anche nella prossima destinazione, ha aperto al ritorno in patria! Aggiornamenti sulla sua cessione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cosa è successo a Valentin Carboni, dai 40 milioni chiesti dall'Inter al mesto ritorno in Argentina; Inter, Valentin Carboni torna in Argentina? Cosa filtra sul Cagliari e sul suo rapporto col Genoa; TyC Sports – Valentin Carboni, il Racing e due offerte in Serie A: ecco la sua decisione sul futuro; Inter, Valentin Carboni lascia il Genoa: rientro alla base e nuovo prestito in Argentina dal Racing di Milito.

Carboni al Racing, affare in dirittura d’arrivo. Moretto: “Ecco cosa manca” - Valentin Carboni ad un passo dal Racing Club de Avellaneda di Diego Milito: ecco cosa manca prima dell'ufficialità ... msn.com