Al Cinema Odeon di La Spezia, in via Firenze 37, prosegue la nostra selezione di grandi classici e film recenti. Dopo il successo della programmazione natalizia, il cinema offre un'ampia scelta di titoli per tutti i gusti, con l’obiettivo di offrire momenti di intrattenimento e condivisione. Un’occasione per apprezzare il meglio del cinema, in un ambiente accogliente e dedicato al pubblico locale.

Dopo il successo della programmazione natalizia, continua al Cinema Odeon del Comune della Spezia in via Firenze 37 una programmazione pensata per emozionare e unire un pubblico diverso. Da oggi al 25 gennaio è previsto un calendario articolato che coniuga il cinema contemporaneo, grandi classici, rassegne culturali e proposte per il pubblico più giovane. Innanzitutto ‘Song Sung Blue. Una melodia d’amore’, il nuovo film con Hugh Jackman e Kate Hudson, è la musica che si fa racconto, quando le emozioni trovano una voce. Continua poi la rassegna ‘10 e Luce’: ci sono film che non invecchiano come ‘L’albero degli zoccoli’ di Ermanno Olmi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grandi classici e film nuovi sul grande schermo del cinema Odeon

Leggi anche: Il Natale sul piccolo schermo con i grandi film del passato e tante novità

Leggi anche: “Grandi Classici di Hollywood”: dal 20 dicembre su RaiPlay una collezione di film dedicata all’età d’oro del cinema

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Grandi classici e film nuovi sul grande schermo del cinema Odeon; 5 grandi classici del cinema italiano disponibili gratis su RaiPlay; 100 film romantici che scalderanno i vostri cuori e le vostre serate; Dai film contemporanei ai grandi classici: la programmazione del Cinema Odeon.

Grandi classici e film nuovi sul grande schermo del cinema Odeon - Dopo il successo della programmazione natalizia, continua al Cinema Odeon del Comune della Spezia in via Firenze 37 ... msn.com