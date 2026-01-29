RedBird e Milan | tutti i piani per la NBA Europe entro il 2027

RedBird punta forte a portare la NBA in Europa entro il 2027. La società di Cardinale ha messo sul tavolo un piano chiaro, ma non mancano gli ostacoli. La strada resta lunga e piena di incognite, e ora si aspetta di capire se riusciranno a superare le difficoltà e trasformare l’idea in realtà.

RedBird è sempre più convinta di voler entrare in NBA Europe, la nuova lega di basket che la NBA vuole creare e gestire direttamente dall'Europa. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il patron del Milan Gerry Cardinale, grande sostenitore del progetto, vorrebbe portare il club rossonero anche sul parquet entro l'autunno del 2027, ma il percorso è davvero lungo. RedBird è infatti in contatto continuo con la NBA e punta con forza ad entrare anche nel basket. Tra le altre squadre, il Milan sembrerebbe essere quella più sicura, mentre l'interesse dell'inter di Oaktree risulta essere più opaco.

