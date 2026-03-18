Un movimento di circa 50.000 persone segue una pagina social chiamata “Giovani magistrati” che si dedica a contrastare le fake news su toghe e referendum. La piattaforma, nota anche come i “Banksy della magistratura,” si distingue per l’assenza di nomi propri e si presenta come un punto di riferimento per chi vuole approfondire questioni legate alla giustizia. La pagina si è fatta conoscere per il suo approccio diretto e senza filtri.

Li hanno chiamati bonariamente i “Bansky della magistratura”, perché la loro seguitissima pagina sociale “Giovani magistrati” non ha nomi e cognomi. È una scelta non di mancata assunzione di responsabilità, ma una scelta fatta per “spirito di servizio”. Per loro parlano i post o i video condivisi. Ma per il Fatto Quotidiano fanno una eccezione e accettano un’intervista tre dei sette fondatori, tutti trentenni (gli altri quattro nel momento della telefonata hanno udienza). Maria Teresa Pesca, giudice penale a Prato, racconta che oltre che colleghi sono amici, hanno condiviso lo stesso concorso, nel 2020. Una data pesante, “segnata globalmente dalla pandemia, ricorda Giuseppe Lisella, pm a Marsala, e in Italia anche dal caso Palamara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il boom dei “Banksy della magistratura”, in 50mila seguono i “Giovani magistrati” che si battono contro le fake news su toghe e referendum

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