La fake news su Samatha Castelli e le diffamazioni social dei preti l' Arcidiocesi | Fiducia nella magistratura e nei presbiteri

L’Arcidiocesi di Agrigento prende posizione sulla vicenda delle fake news che coinvolgono Samantha Castelli. La Chiesa locale si dice pronta a sostenere i preti vittime delle diffamazioni sui social, confermando la fiducia nella magistratura e nei presbiteri. La diocesi ha espresso solidarietà e vicinanza ai parroci colpiti dalle accuse infondate, sottolineando che continuerà a difendere il buon nome della comunità ecclesiastica.

Viene ribadito, ancora una volta, che "le risultanze delle autorità inquirenti hanno già confermato l'assoluta infondatezza delle accuse e l'inesistenza di Samantha Castelli" "La Chiesa Agrigentina, in merito alle azioni diffamatorie perpetrate via social da soggetti terzi ai danni di parroci operanti nel territorio diocesano, esprime piena solidarietà umana e convinta vicinanza ecclesiale ai presbiteri coinvolti. Le risultanze delle autorità inquirenti hanno già confermato l'assoluta infondatezza delle accuse e l'inesistenza di Samantha Castelli". Lo scrivono dall'Arcidiocesi di Agrigento.

