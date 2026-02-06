Bayern Monaco-Hoffenheim domenica 08 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Tanti gol da ambo le parti all’Allianz Arena

Domenica pomeriggio l’Allianz Arena si prepara a una partita importante tra Bayern Monaco e Hoffenheim. I bavaresi cercano di tornare alla vittoria dopo due partite senza successi, ma incontrano una squadra che sta sorprendendo in questa Bundesliga. La sfida si annuncia aperta e ricca di gol, con entrambe le formazioni pronte a attaccare fin dai primi minuti.

Per la prima volta in questa Bundesliga il Bayern Monaco non è riuscito a vincere per 2 gare di fila, e all’orizzonte c’è la sfida insidiosa contro il sorprendente Hoffenheim. Anche ad Amburgo nel NordSuedderby è arrivato un pareggio in alcuni momenti anche faticoso, con la squadra che ha rischiato anche di capitolare nel finale. Un certo rilassamento dopo un girone d’andata. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Approfondimenti su Bayern Monaco

Domenica alle 17:30, il Bayern Monaco affronta l’Hoffenheim in una partita importante.

Ultime notizie su Bayern Monaco

Il Napoli è stato il primo club italiano ad interessarsi al centrocampista Leon Goretzka in uscita dal Bayern Monaco a fine stagione a parametro zero. facebook

Il #Milan sta pianificando due colpi a parametro zero per l’estate: forte spinta su Leon #Goretzka, che lascerà il #BayernMonaco a giugno da svincolato, e interesse concreto anche per #Vlahovic, libero dalla #Juventus al termine della stagione. Le trattative so x.com