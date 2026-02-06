Domenica pomeriggio all’Allianz Arena si gioca una partita importante tra Bayern Monaco e Hoffenheim. I bavaresi cercano di tornare alla vittoria dopo due partite senza successi, mentre gli ospiti arrivano con fiducia dopo aver sorpreso molti finora. La partita promette gol e spettacolo, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia.

Per la prima volta in questa Bundesliga il Bayern Monaco non è riuscito a vincere per 2 gare di fila, e all’orizzonte c’è la sfida insidiosa contro il sorprendente Hoffenheim. Anche ad Amburgo nel NordSuedderby è arrivato un pareggio in alcuni momenti anche faticoso, con la squadra che ha rischiato anche di capitolare nel finale. Un certo rilassamento dopo un girone d’andata. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Hoffenheim (domenica 08 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti gol da ambo le parti all’Allianz Arena

Domenica pomeriggio l’Allianz Arena si prepara a una partita importante tra Bayern Monaco e Hoffenheim.

Domenica alle 17:30, il Bayern Monaco affronta l’Hoffenheim in una partita importante.

