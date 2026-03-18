Il 18 marzo 2026 rappresenta una data importante per il settore produttivo italiano, poiché l’intelligenza artificiale passa dall’essere un’idea innovativa a uno strumento pratico. In questa occasione, le aziende integrano la tecnologia nelle loro attività quotidiane, affidandosi a professionisti qualificati per gestirla e utilizzarla efficacemente. La collaborazione tra uomo e AI si consolida come una realtà concreta nel panorama industriale.

Il 18 marzo 2026 segna una tappa cruciale per il tessuto produttivo italiano, dove l’intelligenza artificiale cessa di essere un mito tecnologico per diventare uno strumento operativo gestito da competenze umane specifiche. L’approccio proposto da Paolo Bonetti e dal suo ecosistema Hybrid Digital Consultancy dimostra che la vera sfida non risiede nella potenza degli algoritmi, ma nella capacità dell’uomo di decidere quali compiti valga la pena automatizzare. In un momento in cui l’Europa si trova ancora largamente nella fase sperimentale, con solo il 5 per cento delle organizzazioni che ha raggiunto un’adozione estesa, il modello milanese offre una via alternativa alla narrazione dominante della Silicon Valley. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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