Nel dibattito attuale, si discute se i medici abbiano un ruolo decisionale sui permessi di ingresso nei Cpr. Attualmente, non esiste una legge che attribuisca loro questa competenza, ma solo una direttiva ministeriale emanata durante il governo precedente. Questa indicazione, firmata da due ministri, non ha base legale e può essere modificata dal Viminale.

Non c’è nessuna norma che affidi ai camici bianchi il potere di decidere chi entra in un Cpr. C’è solo un’indicazione ministeriale voluta da Luciana Lamorgese e Angelino Alfano. E che andrebbe eliminata quanto prima. In margine al procedimento penale aperto a Ravenna contro alcuni medici accusati di falso ideologico per avere attestato, contrariamente al vero, che le condizioni di salute di un certo numero di stranieri colpiti da provvedimento di espulsione non consentivano di dare attuazione al provvedimento del questore che disponeva la loro collocazione nei Cpr (Centri di permanenza e rimpatrio), appare legittimo chiedersi da quale fonte normativa risulti che l’avvio ai Cpr non possa avvenire senza la previa certificazione sanitaria che ciò sia compatibile con le condizioni di salute degli interessati. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I medici si sostituiscono allo Stato? Il Viminale può cambiare le direttive

