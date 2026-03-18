Venerdì sera al Teatro Sociale Delia Cajelli arriva la commedia “Buongiorno Ministro!” scritta dallo spagnolo Jordi Galceràn, autore di successi come “Il Metodo Grönholm”. La serata vedrà protagonisti Iacchetti e Proietti, chiamati a interpretare i ruoli principali in questa produzione inedita per l’Italia. Lo spettacolo promette di portare sul palco un mix di umorismo e satira, attirando il pubblico con la presenza di questi interpreti.

Arriva venerdì al Teatro Sociale Delia Cajelli la commedia Buongiorno Ministro! testo inedito per l’Italia scritto dallo spagnolo Jordi Galceràn, autore di successi internazionali come “Il Metodo Grönholm”, tradotto da Pino Tierno. Sul palco Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, due mattatori irresistibili che non risparmiano al pubblico una successione quasi senza sosta di esilaranti battute. Al fianco dei due protagonisti, diretti da Ferdinando Ceriani, Ermenegildo Marciante, Elisabetta Mandalari e Gigi Palla. Un ministro, coinvolto in uno scandalo di corruzione che gli ha rovinato la vita e la carriera politica, sta per compiere l’estremo gesto con un colpo di pistola, ma viene salvato da una venditrice porta a porta che lo travolge con la sua energia e la sua umanità, aiutandolo a ritrovare il coraggio di affrontare i problemi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Iacchetti e Proietti mattatori per una sera

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