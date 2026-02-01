La Jomi Salerno supera l’Ariosto Ferrara in sicoltezza | Lanfredi e De Santis mattatori

La Jomi Salerno batte facilmente l’Ariosto Ferrara e si avvicina alla zona alta della classifica. La squadra salernitana ha conquistato i due punti senza troppi problemi, salendo a 28 punti. L’incontro si è deciso già nel primo tempo, con Lanfredi e De Santis protagonisti in campo. La partita è stata semplice, senza grandi sorprese, e ora la Jomi guarda avanti con fiducia.

Tempo di lettura: 2 minuti La Jomi Salerno supera agevolmente l'Ariosto Ferrara e sale a quota 28 punti in classifica. Una gara mai realmente in discussione, con le salernitane sempre padrone del campo e del risultato. Coach Adrian Chirut sfrutta l'andamento del match per effettuare ampie rotazioni, concedendo riposo ad alcune titolari e minutaggio a quasi tutto l'organico. Dopo l'equilibrio iniziale (2-2 nei primi minuti), Salerno cambia marcia piazzando un break di 7-0 che indirizza subito l'incontro: al 12' il punteggio è già sul 9-2. Ferrara fatica a reggere il ritmo imposto dalle padrone di casa e, nonostante le numerose parate di Ocampos, la Jomi prende il largo fino al 19-5 con cui si va all'intervallo.

