L' ospedale di Foligno compie vent' anni Proietti | Una scommessa vinta

L’ospedale di Foligno compie vent’anni e il direttore Proietti lo definisce “una scommessa vinta”. La struttura ha aperto i battenti due decenni fa, e oggi rappresenta un punto di riferimento per la sanità locale. Nel corso degli anni ha visto cambiare molte cose, ma il suo ruolo rimane centrale per il territorio. Durante la festa di anniversario, Proietti ha ricordato le sfide affrontate e i risultati raggiunti, sottolineando come questa “scommessa” sia stata vinta grazie al lavoro di tutto il personale e alla fiducia dei cittadini.

La cerimonia al San Giovanni Battista. La presidente: "Polo ospedaliero fondamentale nel sistema sanitario regionale e punto di riferimento" Alla celebrazione sono intervenute numerose personalità che a vari livelli hanno consentito la nascita del “San Giovanni Battista”. Da Maria Rita Lorenzetti, presidente della Giunta Regionale dal 2000 al 2010, al management che ha gestito il passaggio dalla sede storica al complesso di via Arcamone fino al personale di allora che ha contribuito alla crescita delle attività ospedaliere. “In un contesto nazionale ancora fortemente ancorato alla divisione per discipline - è stato ricordato nel corso della cerimonia - Foligno ha scelto una strada diversa, diventando uno dei primi siti pilota del modello per intensità di cura.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

