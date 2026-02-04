Project Genie | lo strumento IA di Google che trasforma prompt in mondi interattivi

Google lancia Project Genie, uno strumento di intelligenza artificiale capace di trasformare semplici prompt in mondi interattivi. In poche parole, basta scrivere cosa si vuole vedere o fare, e il sistema crea ambienti digitali personalizzati. Al momento, l’azienda non ha ancora annunciato quando il nuovo tool sarà disponibile al pubblico.

Google lancia Project Genie, un’innovazione che permette di creare mondi infiniti con l’intelligenza artificiale.

Google lancia un nuovo strumento chiamato Project Genie, capace di creare un videogioco in pochi secondi.

Argomenti discussi: Che cos'è il nuovo strumento di interfaccia utente di Google, Project Genie?; Con Project Genie di Google, il vostro gatto diventerà il protagonista di un videogioco open-world; Google ha lanciato un prototipo di Project Genie, uno strumento di IA che permette di creare mondi virtuali; Project Genie: la tecnologia di Google che ha fatto tremare l’industria videoludica.

project genie lo strumentoLo strumento di Google per un intero videogioco in qualche secondo: come funziona Project GenieDai mondi generati con un prompt ai crolli in borsa delle aziende del settore: Project Genie mostra come l’intelligenza artificiale potrebbe trasformare ... fanpage.it

project genie lo strumentoDimentica il codice: ora i giochi li crei con l'AI di GoogleProject Genie di Google permette di creare mondi videoludici interattivi con l'AI, passando dal prompt al gioco senza scrivere codice. punto-informatico.it

