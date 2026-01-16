Tecnologia così l’IA ridisegna le città | flussi urbani influenzati dagli algoritmi

L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui le città funzionano, influenzando i flussi di traffico e la gestione degli spazi urbani. Grazie agli algoritmi, le dinamiche quotidiane si adattano in modo più efficace alle esigenze dei cittadini, contribuendo a un miglioramento della mobilità e dell’efficienza urbana. Questa evoluzione rappresenta un passo importante nel processo di digitalizzazione delle aree urbane e delle loro infrastrutture.

L'intelligenza artificiale sta modificando non solo i nostri comportamenti di mobilità, ma anche la struttura e le dinamiche delle città. Il sistema complesso che emerge dall' interazione tra algoritmi, persone e spazio urbano rivela come la distribuzione delle visite e la polarizzazione dei luoghi incidano sulle trasformazioni urbane. È quanto emerge da una ricerca condotta dall'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione 'A. Faedo' del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Isti), in collaborazione con l'Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni del Cnr di Palermo (Cnr-Icar) e la Scuola Normale Superiore di Pisa.

