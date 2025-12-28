Ragazza di 15 anni muore dopo il ricovero in ospedale | si sospetta un' intossicazione alimentare

Una ragazza di 15 anni è deceduta al Policlinico di Campobasso, dopo aver partecipato a una cena di Natale a base di pesce. La vicenda, avvenuta il 27 dicembre, desta preoccupazioni e si sta approfondendo per chiarire le cause della sua morte, con l'ipotesi di un’intossicazione alimentare. La comunità è in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle autorità sanitarie.

Tragedia a Campobasso: una ragazza di 15 anni è morta ieri, 27 dicembre, al Cardarelli, dopo aver partecipato alla cena della Vigilia di Natale a base di pesce. L'intera famiglia, originaria di Pietracatella, aveva accusato malori, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare.

Ragazza muore a 15 anni dopo un malore: l'ipotesi dell'intossicazione alimentare durante le feste - Una ragazza di 15 anni è morta la notte scorsa all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di un malore ... msn.com

Sospetta intossicazione alimentare a Campobasso: muore una 15enne - Una ragazza di 15 anni, Sara Di Vita, è deceduta nella notte all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era stata ricoverata a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. altarimini.it

Ragazza di 15 anni muore a Campobasso per sospetta intossicazione: aveva mangiato pesce, disposta l’autopsia x.com

