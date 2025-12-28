Insegnanti robot e Intelligenza artificiale | ecco K-12 la nuova super scuola di Kim
Un maxi campus all’avanguardia con insegnanti robot e aule in simbiosi con l’Intelligenza artificiale. I media nordcoreani hanno presentato così la “ scuola integrata K-12 ”, la prima del suo genere ad aprire i battenti in Corea del Nord. Inaugurata lo scorso 27 novembre nella capitale Pyongyang, la struttura avrebbe persino attirato l’attenzione diretta del leader Kim Jong Un, attentissimo a modernizzare il Paese sul fronte hi-tech, e presumibilmente ben felice del lavoro svolto dai suoi funzionari. Pare, infatti, che alcuni amministratori locali abbiano ristrutturato un vecchio asilo finanziando il progetto con i loro risparmi personali: impossibile saperne di più. 🔗 Leggi su It.insideover.com
