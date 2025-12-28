Capodanno, con l?approssimarsi del 31 dicembre cresce l?attesa per le proposte gastronomiche per il cenone dell'ultimo dell'anno nei migliori ristoranti d?Italia e. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Capodanno 2026, prezzi e menù del cenone in ristoranti e chef stellati: dai 550 euro di Cannavacciuolo ai 1500 di Villa d'Este (e molti sono già sold out)