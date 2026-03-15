Rider lo chef Guido Mori tuona | Ristoranti fantasma e affari questi sono i nuovi schiavi

Lo chef Guido Mori critica i ristoranti fantasma e gli affari legati a questa realtà, considerando queste attività come nuove forme di sfruttamento. La sua denuncia si basa sull’osservazione di un cambiamento nella società, dove dedicare tempo a amici o a se stessi viene percepito come un lusso o un’offesa. La dichiarazione è stata rilasciata a Firenze il 15 marzo 2026.

Firenze, 15 marzo 2026 – “Viviamo in una società distopica dove riservare tempo agli amici, agli affetti, a noi stessi è diventato offensivo. Oggi dobbiamo dedicarci soltanto al lavoro e, al massimo, possiamo andare in palestra. Siamo assuefatti al cibo spazzatura cucinato e portato a casa da ’schiavi’”. Lo chef e docente Guido Mori, imprunetino doc, come sempre è pungente e va dritto al cuore del problema: i ciclofattorini che consegnano cibo (e non solo) sono “lavoratori senza diritti che vengono sfruttati quotidianamente. È anche un problema etico”. Tanti ristoratori e suoi colleghi del settore ricorrono ai servizi di questi lavoratori. “No, si avvalgono delle principali piattaforme che offrono il servizio delivery. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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