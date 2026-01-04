La denuncia di Odoardi Epmc | In viale Marconi le auto sfrecciano a velocità elevate e pericolose

Giancarlo Odoardi di Epmc segnala la pericolosa velocità delle auto in viale Marconi, evidenziando problemi di sicurezza per ciclisti e pedoni. La sua riflessione invita a considerare soluzioni efficaci per migliorare la viabilità e garantire un ambiente più sicuro per tutti, senza affidarsi esclusivamente a strumenti tecnologici. La questione rimane centrale nel dibattito sulla mobilità urbana e sulla tutela degli utenti più vulnerabili.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.