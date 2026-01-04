La denuncia di Odoardi Epmc | In viale Marconi le auto sfrecciano a velocità elevate e pericolose
Giancarlo Odoardi di Epmc segnala la pericolosa velocità delle auto in viale Marconi, evidenziando problemi di sicurezza per ciclisti e pedoni. La sua riflessione invita a considerare soluzioni efficaci per migliorare la viabilità e garantire un ambiente più sicuro per tutti, senza affidarsi esclusivamente a strumenti tecnologici. La questione rimane centrale nel dibattito sulla mobilità urbana e sulla tutela degli utenti più vulnerabili.
Giancarlo Odoardi (Espertp promotore mobilità ciclistica) pone alcune riflessioni riguardanti viale Marconi e la viabilità per i ciclisti, che devono convivere spesso con automobilisti e motociclisti che la percorrono a velocità molto sostenute:"Non servono autovelox né strumenti sofisticati per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Pescara 23esima città italiana per eco-mobilità, Odoardi (Epmc): "Buoni progressi, ma persistenti criticità"
Leggi anche: Auto che sfrecciano ad alta velocità: Torrione di notte come una pista da corsa
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.