Due ragazzi di 20 anni sono stati fermati dalla polizia dopo un inseguimento in auto. I giovani hanno tentato di scappare e sono sfrecciati contromano per le vie di Catania. Alla fine, sono stati arrestati. Durante la perquisizione, sono stati trovati droga e una discreta somma di denaro. Ora devono rispondere di resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti.

Due arresti e il sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un inseguimento avvenuto nei giorni scorsi a Catania. Due giovani, un 24enne catanese e un 20enne romeno, sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo una fuga rocambolesca per le vie cittadine. I due sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con la droga e il denaro sequestrati ritenuti provento dell’attività illecita. Due arresti a Catania L'inseguimento tra le vie cittadine Il lancio delle buste e il recupero della droga Ulteriori sequestri e perquisizioni Le accuse e le misure adottate Due arresti a Catania L’episodio si è verificato durante un controllo di routine effettuato dalla squadra volanti della Questura di Catania in via Ugo La Malfa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scappano da un controllo e sfrecciano in auto contromano per le vie di Catania, arrestati due 20enni

Approfondimenti su Catania Inseguimento

Due ventenni di Biancavilla sono stati arrestati a Catania dopo aver rubato un’auto e aver causato danni a una volante durante un inseguimento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Catania Inseguimento

Argomenti discussi: Scappano alla vista dei carabinieri a Tolentino, guidatore senza patente; Uno ruba 1.400 euro di profumi, altri due scappano col cibo; Sorpresi a scassinare un cambiamonete appena rubato: arrestato un uomo, due complici scappano; Vedono gli agenti, gettano a terra la droga e scappano.

Scappano da un controllo e fuggono in auto contromano a tutta velocità a Catania, arrestati due 20enniDue arresti e il sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un inseguimento avvenuto nei giorni scorsi a Catania. Due giovani, un 24enne catanese e un 20enne romeno, sono stati fermati ... virgilio.it

Ramacca. Scappano all’alt dei Carabinieri: inseguiti e bloccati, arrestato il conducenteInseguito dai Carabinieri ed arrestato, è finita così per un pregiudicato catanese di 29 anni, fermato perché, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, responsabile ... libertasicilia.it

RAMACCA, SCAPPANO ALL’ALT DEI CARABINIERI: INSEGUITI E BLOCCATI SULLA SS 417, ARRESTATO UN 29ENNE Ramacca (CT) – Tentano di sfuggire a un controllo dei Carabinieri ma vengono inseguiti e fermati dopo alcuni chilometri: si conclude co facebook

Scappa a un controllo in monopattino: denunciato 29enne a Dozza x.com