Scappano da un controllo e sfrecciano in auto contromano per le vie di Catania arrestati due 20enni

Due ragazzi di 20 anni sono stati fermati dalla polizia dopo un inseguimento in auto. I giovani hanno tentato di scappare e sono sfrecciati contromano per le vie di Catania. Alla fine, sono stati arrestati. Durante la perquisizione, sono stati trovati droga e una discreta somma di denaro. Ora devono rispondere di resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti.

Due arresti e il sequestro di sostanze stupefacenti: questo il bilancio di un inseguimento avvenuto nei giorni scorsi a Catania. Due giovani, un 24enne catanese e un 20enne romeno, sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo una fuga rocambolesca per le vie cittadine. I due sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con la droga e il denaro sequestrati ritenuti provento dell’attività illecita. Due arresti a Catania L'inseguimento tra le vie cittadine Il lancio delle buste e il recupero della droga Ulteriori sequestri e perquisizioni Le accuse e le misure adottate Due arresti a Catania L’episodio si è verificato durante un controllo di routine effettuato dalla squadra volanti della Questura di Catania in via Ugo La Malfa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

